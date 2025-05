Abusa sessualmente per anni delle due figlie minorenni | padre condannato a 12 anni

Un padre di 45 anni è stato condannato a 12 anni di reclusione dal Tribunale di Bergamo per aver abusato sessualmente delle sue due figlie minorenni per anni. Gli abusi sarebbero iniziati quando le ragazze avevano solo 6 anni. Scopri di più su questo drammatico caso che ha scosso la comunità locale.

Il Tribunale di Bergamo ha condannato in primo grado a 12 anni di reclusione un 45enne. L'uomo avrebbe abusato sessualmente delle figlie minorenni sin da quando avevano 6 anni. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Abusa sessualmente per anni delle due figlie minorenni: padre condannato a 12 anni

