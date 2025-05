abor e tynna chi sono i fratelli e cantanti della germania all eurovision 2025

Abor e Tynna sono un duo musicale proveniente da Vienna. Legati nella carriera e nella vita, i due artisti classe 1998 e 2000 sono fratello e sorella e provengono da una famiglia di musicisti. Loro padre è infatti un violoncellista membro della Wiener Philharmoniker, l’orchestra filarmonica del teatro dell’Opera di Stato di Vienna. Hanno iniziato a incidere brani assieme nel 2016, optando per uno stile che mescola hip-hop, pop e musica elettronica che si ispira in parte a Mozart e in parte a Wofgang Ambros. Lui ora si occupa però di beat e arrangiamenti, lei di testo e voce. «La musica ci offre l’opportunità di fare un passo indietro e chiederci: “Cosa c’è alle spalle di ciò che viene detto?”», hanno fatto sapere in un’intervista sul sito della kermesse. In Svizzera porteranno il brano Baller, con cui hanno vinto la finale dal Chefsache ESC, selezione tedesca per l’Eurovision Song Contest. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

