Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha incontrato mercoledì 14 maggio gli studenti del Master in Management dello Sport della Luiss Business School, esprimendo entusiasmo per la loro scelta di specializzarsi in un settore in crescita. "Nello sport servono competenze e visione", ha sottolineato, incoraggiando i giovani a coltivare le proprie passioni.

Roma, 15 mag. (askanews) - "Avete fatto la scelta giusta!". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi incontrando mercoledì 14 maggio gli studenti e le studentesse del Master in Management dello Sport (realizzato da Luiss Business School in partnership con l'Associazione Sportiva Roma, Italiacamp e Corriere dello Sport). Chi meglio di Abodi, che è stato presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B, consigliere di amministrazione del Coni Servizi Spa, nonché già presidente dell'Istituto per il credito sportivo e culturale, può spiegare agli aspiranti manager dello sport come gestire con successo l'industria sportiva? "É una vita affascinante, ricca di doni, iniziata proprio alla Luiss - ha spiegato Abodi prima dell'incontro, rivelando - Beh intanto la passione che deve essere il primo fattore, le competenze, la multidisciplinarietà, lo sport è molto di più dello sport, acquisire competenze che vanno dall'economia alle infrastrutture e poi un po' di componente giuridica, la conoscenza del sistema sportivo nel suo complesso", ha aggiunto. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Abodi agli studenti Luiss: "Nello sport servono competenze e visione"

