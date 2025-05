Abbiamo incastrato Alberto Garlasco spunta il messaggio choc della cugina di Chiara

Un nuovo sviluppo scuote il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco. Un messaggio inquietante della cugina Paola Cappa potrebbe rivelarsi cruciale per l'accusa contro Alberto Stasi. Le parole di Paola, scoperta dalla Procura di Pavia, sollevano interrogativi inquietanti e riaccendono l'attenzione su un caso ancora irrisolto.

Un messaggio scioccante potrebbe riaprire il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Tra i messaggi acquisiti dalla Procura di Pavia, uno in particolare, scritto da Paola Cappa, cugina della vittima, sembra compromettere l'accusato Alberto Stasi: «Mi sa che abbiamo incastrato Stasi». Questo nuovo elemento potrebbe minare la condanna definitiva a 16 anni di carcere di Stasi, avvenuta nel 2015 dopo due precedenti assoluzioni. Quasi 18 anni dopo, gli inquirenti stanno riesaminando tutte le piste, incluse quelle trascurate inizialmente. Un esempio è l'indagine suggerita dal comandante dei carabinieri, Franco Marchetto, che nel 2007 propose di esplorare ogni possibile connessione, specialmente all'interno della cerchia familiare. Le gemelle Cappa, interrogate immediatamente dopo l'omicidio, avevano dichiarato di essere rimaste a casa.

