Abbiamo incastrato Alberto Garlasco spunta il messaggio choc della cugina di Chiara

Un messaggio sorprendente della cugina di Chiara Poggi potrebbe riaprire le indagini sull'omicidio avvenuto a Garlasco nel 2007. La frase «Mi sa che abbiamo incastrato Stasi» è tra i 280 messaggi acquisiti dalla Procura di Pavia, sollevando nuove interrogativi su uno dei casi più controversi della cronaca italiana. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.

«Mi sa che abbiamo incastrato Stasi». È uno dei messaggi che rischia di riaprire uno dei casi più discussi della cronaca italiana: l’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Il messaggio, tra i 280 acquisiti dalla Procura di Pavia, sarebbe stato scritto da Paola Cappa, cugina gemella di Stefania e parente della vittima. Le chat, indirizzate a un amico di Milano e riportate dal settimanale Giallo, metterebbero in discussione l’impianto accusatorio che ha portato nel 2015 alla condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni di carcere, dopo due assoluzioni nei precedenti gradi di giudizio. Ora, a quasi 18 anni dal delitto, gli inquirenti sembrano intenzionati a percorrere finalmente tutte le piste: anche quelle che all’epoca furono trascurate. Come aveva suggerito senza successo nel 2007 il comandante dei carabinieri Franco Marchetto, si torna a indagare «a 360 gradi», soprattutto nel ristretto ambito familiare. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Abbiamo incastrato Alberto”. Garlasco, spunta il messaggio choc della cugina di Chiara

