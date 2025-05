Abbiamo creduto in questa posizione

Giorni intensi per il calcio iberico! ISI Palazón, protagonista del Ray nella sfida contro il Betis, ha confermato le ambizioni della squadra, affermando di trovarsi esattamente dove si aspirava: a combattere per un posto in Europa. Ha sottolineato l’importanza di mantenere la qualità e una solida difesa, elementi chiave nella recente vittoria.

2025-05-15 22:36:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! ISI Palazón, Forse il miglior giocatore di Ray oggi contro Betis, ha riconosciuto di essere dove si aspettavano, lottando per l'Europa. "Hanno imposto la loro qualità in alcune sezioni, ma poi l'abbiamo girata e abbiamo difeso molto bene. Avevamo molta fiducia, un ampio modello, lavorando molto duramente da quando preseason E abbiamo creduto, eliminando partite importanti, meritiamo questa posizione. " Da parte sua, Ratiu Andrei Il lato destro rumeno di Rayo Vallecano, ha analizzato il pareggio aggiunto di fronte a Betis in una partita in cui avevano "i tre punti in mano" e hanno assicurato che il giorno successivo, a Vigo contro il Celta, avranno "una finale" da cui si aspetta che la squadra sia rafforzata. "Siamo partiti un po 'sbalorditi dopo la pausa.

Abbiamo visto quel Suv travolgerle! Jessica Fragasso e Sara Rizzotto uccise da un ubriaco

Una domenica di sole trascorsa in riva al mare, a Caorle. Cena tra amici e poi rientro a casa. Ma le foto di quella gita in famiglia fissano per sempre le ultime ore di vita di due cugine, unite come sorelle.