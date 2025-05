Abbandono incarico GPS al 30 giugno | si potranno ottenere solo supplenze brevi

Il recente articolo "Abbandono incarico GPS al 30 giugno" chiarisce le conseguenze per i docenti che rinunciano a una supplenza. Dal 30 giugno, potranno accedere solo a supplenze brevi, escludendo incarichi più lunghi al 30/06 e 31/08. Scopri di più su questa importante novità su Orizzonte Scuola Notizie.

Il docente che abbandona una supplenza da GaEGPS non potrà ottenere incarichi al 3006 e al 3108 ma solo supplenza brevi. L'articolo Abbandono incarico GPS al 30 giugno: si potranno ottenere solo supplenze brevi . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Docenti che hanno abbandonato nomina supplenza GPS sostegno potranno partecipare allo scorrimento di prima fascia per il ruolo?

Da orizzontescuola.it: Il docente, che abbandona la supplenza conferita da GPS sostegno, non potrà ottenere altre supplenze al 30/06 e al 31/08 per l'intero biennio di vigenza delle graduatorie. Potrà partecipare alle assun ...

Docenti e nomine GPS Sostegno 2025: cosa cambia se si abbandona l’incarico?

informazionescuola.it scrive: Scopri cosa comporta l'abbandono di un incarico di supplenza nel contesto delle GPS e il ruolo della nomine GPS Sostegno 2025.

Abbandono supplenza per ruolo da concorso PNRR1: si è depennati dalle GPS?

Si legge su orizzontescuola.it: Dunque l’abbandono della supplenza conferita da GaE/GPS comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al ... un’altra scuola da incarico GPS.

Potrebbe interessarti su Zazoom

La resina epossidica: come si usa e che effetti ottenere

Il concetto di ‘resina epossidica’ è negli ultimi anni sempre più diffuso, all’interno del mondo del design e dell’arredo.