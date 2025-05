Nerviano (Milano), 15 maggio 2025 – “Nel mio Paese si usa così”. È stata questa, con una buona dose di sfrontatezza, la giustificazione offerta da una cittadina ucraina sorpresa ad abbandonare ripetutamente sacchi di rifiuti sulla pista ciclabile di via Porta, a pochi metri da un cestino dell’immondizia. Ma a Nerviano le regole si rispettano, e il “così fan tutti” non è un lasciapassare per la maleducazione. Il caso si trascinava da settimane: sacchetti neri e maleodoranti comparivano ogni lunedì vicino al cestino, sempre nello stesso punto. Un gesto sistematico, che aveva fatto infuriare i residenti e messo in allarme la Polizia Locale di NervianoPogliano. Nessun indizio, nessun nome, nessun documento utile nei rifiuti. Ma la svolta è arrivata quando, tra i sacchi, è spuntato uno scontrino. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abbandona rifiuti in strada a Nerviano, identificata da uno scontrino: “Nel mio Paese si usa così”