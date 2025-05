A4 incidenti nel Bresciano | code fino al casello di Sommacampagna

Oggi, 15 maggio, il traffico sull'A4 ha subito forti rallentamenti, con code fino al casello di Sommacampagna, a causa di due incidenti verificatisi nel bresciano. Il primo, che ha coinvolto tre auto, è accaduto intorno alle 11.45, causando congestione anche nel tratto veronese dell'autostrada. I dettagli sull'accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Hanno interessato anche il tratto veronese dell'autostrada A4 le code che si sono formate tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi, 15 maggio, per due incidenti avvenuti in provincia di Brescia. Il primo scontro ha interessato tre auto e si è verificato intorno alle 11.45 sulla. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - A4, incidenti nel Bresciano: code fino al casello di Sommacampagna

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente in A4: code tra Desenzano e Brescia Est

Da giornaledibrescia.it: Scontro tra due veicoli in A4. Il tratto interessato è quello tra Desenzano e Brescia Est, in direzione Milano: si registrano importanti disagi alla circolazione, con code lunghe oltre dieci ...

A4 MILANO-BRESCIA: CODE NEL TRATTO COMPRESO TRA GRUMELLO E BERGAMO IN DIREZIONE MILANO

Scrive msn.com: A4 MILANO-BRESCIA: CODE NEL TRATTO COMPRESO TRA GRUMELLO E BERGAMO IN DIREZIONE MILANORoma, 7 maggio 2025 – Alle 8:45 circa, sulla A4 Milano-Brescia, nel ...

Incidente sulla A4 Brescia-Milano: camion si ribalta e perde il carico. Dieci km di coda

Si legge su informazione.it: Cerca nel sito Seleziona Qualsiasi cosa Articoli Photogallery Video Eventi Cerca per città Acquafredda Acquanegra sul Chiese Adro Agnosine Alfianello Andrista Anfo Angolo Terme Aprica Artogne Asola Az ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Incidenti di Percorso : L' inedito d’esordio negli store digitali online della band umbra TheSunrise

Anche questo mese siamo tornati per farvi conoscere una band pop-rock che si sta facendo largo nel panorama della musica italiana.