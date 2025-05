A24 presenta Bring Her Back horror con Sally Hawkins come madre inquietante

A24 presenta "Bring Her Back", un avvincente thriller horror che rivela la talentuosa Sally Hawkins nel ruolo di una madre inquietante. Diretto dai visionari Danny e Michael Philippou, questo progetto cinematografico promette suspense e brividi. Il trailer, appena rilasciato, anticipa un’uscita che lascerà il pubblico con il fiato sospeso. Preparati all'inedita esperienza cinematografica!

Nel panorama cinematografico si affaccia un nuovo progetto che promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso, mentre A24 annuncia la diffusione del trailer di Bring Her Back. Questo thriller horror, diretto dal dinamico duo Danny e Michael Philippou, prevede il suo debutto nelle sale verso la fine di maggio, offrendo un'anticipazione intensa e .

