A Vieste torna il talk con Manila Gorio ' Disobbedite'

A Vieste torna il provocatorio talk "Disobbedite!", giunto alla sua seconda edizione e ideato da Manila Gorio, Direttore Editoriale di Political TV. Parte della ricca programmazione di "Vieste Estate 2025", questo evento promette di stimolare dibattiti e sfide alle convenzioni, con ospiti e tematiche che spingeranno a riflettere oltre il convenzionale.

A Vieste tutto pronto per la seconda edizione di 'Disobbedite! La rassegna di pensieri controcorrente', ideata e promossa dal Direttore Editoriale di Political TV, Manila Gorio. L'irriverente talk sarà parte integrante del cartellone degli eventi del 'Vieste Estate 2025'.

Vieste, lunedì 2 giugno l'evento 'Disobbedite! Rassegna di pensieri controcorrente' presso i Giardini Pubblici

VIESTE (FG) - Dopo il grande successo del debutto dello scorso anno, tutto pronto per la seconda edizione di "Disobbedite! La rassegna di pensieri controcorrente", ideata e promossa dal Direttore

