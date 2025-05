A Verbania una notte al museo | visita guidata con torce e pigiama party

Sabato 17 maggio, il Museo del Paesaggio di Verbania ospiterà "Una notte al museo", un'emozionante avventura per bambini tra gli 8 e gli 11 anni. Dalle 20:30 fino alle 9 del mattino seguente, i piccoli esploratori vivranno una visita guidata con torce, seguita da un laboratorio creativo a tema e un indimenticabile pigiama party!

