Jasmine Paolini è per la prima volta in carriera in finale agli Internazionali d’Italia. Seconda finale di un WTA 1000 per lei, ma questa è ancora più bella, perché arriva a Roma, in un Foro Italico che vede il sole stagliarsi su di lei mentre batte l’americana Peyton Stearns per 7-5 6-1. Ora per lei ci sarà una tra Coco Gauff e Qinwen Zheng, e contro la numero 1 USA e la cinese ci sarà addirittura la chance di dare l’assalto al numero 4 del mondo. Un momento felicissimo per lei, come per un tennis italiano che mai come quest’anno nella Capitale sta facendo sognare. Primi game particolarmente difficili per Paolini, un po’ per sua tensione che la porta a sbagliare in più occasioni, un po’ perché Stearns riesce spesso ad avere spazio per colpire di dritto a velocità sufficiente da rendere la palla irraggiungibile. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A UN PASSO DAL CIELO! Un’impetuosa Jasmine Paolini sovrasta Peyton Stearns ed è in finale agli Internazionali d’Italia!