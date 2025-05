A tu per tu con Roberto Cosentino | ospite don Francesco Cristofaro su Radio Onda Verde Vibo Valentia per Luce sul mio cammino

Oggi, su Radio Onda Verde Vibo Valentia, si è svolto un appuntamento speciale della rubrica A tu per tu con Roberto Cosentino. Ospite d’eccezione don Francesco Cristofaro, il quale ha portato agli ascoltatori la sua testimonianza e riflessioni intorno al suo ultimo libro “Luce sul mio cammino”. Durante la trasmissione, don Francesco ha raccontato il significato profondo di questo libro, che descrive un vero e proprio percorso di speranza e di rinascita, che si rivolge a chiunque abbia bisogno di ritrovare forza interiore e serenità. Nel corso dell’intervista, si è parlato anche del ruolo della fede come guida nella quotidianità e di come la comunità possa essere un punto di riferimento importante per chi cerca risposte e conforto. Don Francesco ha sottolineato l’importanza di non sentirsi mai soli, soprattutto in tempi segnati da incertezze e sfide personali. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

