A scuola di legalità la polizia incontra gli studenti del Leonardo da Vinci di Misterbianco

Ieri, nella scuola Leonardo da Vinci di Misterbianco, si è svolto un incontro tra la polizia e gli studenti, incentrato sulla legalità e i diritti di cittadinanza. L'obiettivo è stato quello di far comprendere che libertà e sicurezza sono valori da perseguire e tutelare costantemente, promuovendo una maggiore consapevolezza civica tra i giovani.

Acquisire una consapevolezza più profonda dei diritti di cittadinanza, comprendere che la libertà e la sicurezza non possono considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite e, una volta conquistate, protette. Questo è il focus su cui si è orientato l’incontro, avvenuto ieri, tra gli. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - A scuola di legalità, la polizia incontra gli studenti del “Leonardo da Vinci” di Misterbianco

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.