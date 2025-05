A Roma una conferenza sull’evoluzione del corpo danzante

Roma, 15 mag. (askanews) – Nel quadro del ciclo di conferenze promosso da AIRDanza – Associazione Italiana per la Ricerca sulla Danza, in collaborazione con l’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi e con il contributo del Ministero della Cultura, vi invitiamo a partecipare all’incontro dal titolo “La tradizione nelle pratiche di danza contemporanea”, che si terrà venerdì 16 maggio 2025 a Roma, dalle 11 alle 12.30. Protagonista dell’appuntamento sarà Joseph Fontano, pioniere della danza contemporanea in Italia e figura di spicco nel panorama coreutico internazionale, che interverrà con un panel dal titolo L’evoluzione del corpo danzante. In dialogo con Fabiola Pasqualitto e con la moderazione di Roberta Albano, Fontano ci guiderà in una riflessione profonda sul corpo come archivio vivente e laboratorio di trasformazione. 🔗Leggi su Ildenaro.it