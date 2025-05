A Roma puoi fare colazione ‘dentro’ un’opera d’arte tra angeli e sibille

A Roma, la colazione si trasforma in un'esperienza unica, immersi tra angeli e sibille. Immaginate di gustare il vostro caffè in location che sembrano opere d'arte. Scoprite questi luoghi straordinari dove il piacere del palato si unisce alla bellezza culturale, rendendo ogni mattina un'opera da vivere. Dove farlo? Ecco alcuni posti da non perdere!

Avete mai pensato di fare colazione all’interno di una location che sembra un’opera d’arte? A Roma oggi è possibile grazie alla realizzazione di posti strepitosi dove potersi coccolare tra una visita culturale e storica in giro per la città eterna. Dove fare colazione a Roma in location speciali?. Fare colazione, pranzare e cenare all’interno di un’opera d’arte a Roma è possibile in compagnia di angeli e sibille. Si tratta di una location unica e suggestiva, molto instagrammabile. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> In Via della Pace a pochi km di distanza da Piazza Navona, vi è il Chiostro del Bramante che nel corso dell’anno ospita mostre, esperienze sensoriali e tante altre iniziative. Al suo interno vi è uno spazio realizzato per fare colazioni, brunch, pranzi e merende. 🔗Leggi su Funweek.it

Se ne parla anche su altri siti

A Roma puoi fare colazione ‘dentro’ un’opera d’arte tra angeli e sibille

Lo riporta msn.com: Roma è ricca di location per fare colazione come se stessi dentro un'opera d'arte: ecco dove sono e perché vale la pena visitarle ...

A Roma puoi fare colazione ‘dentro’ un’opera d’arte tra angeli e sibille

Riporta funweek.it: Roma è ricca di location per fare colazione come se stessi dentro un’opera d’arte: ecco dove sono e perché vale la pena visitarle Avete mai pensato di fare colazione all’interno di una loc ...

Dopo una colazione a Roma, il cliente mostra lo scontrino e rimane sconcertato: “impressionante, questa è una follia”

Segnala younipa.it: Dopo una semplice colazione nel centro di Roma, un cliente resta senza parole davanti allo scontrino: “È una follia, non lo dimenticherò mai”. Un semplice brunch nel cuore di Roma si è trasformato in ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Contributo affitto per famiglie in difficoltà a Roma: chi può ottenerlo e come fare domanda

A Roma parte oggi il bando per il contributo affitto destinato a famiglie in difficoltà economiche, grazie a un finanziamento di 1 milione di euro dalla Fondazione Roma.