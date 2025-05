A Roma puoi fare colazione ‘dentro’ un’opera d’arte tra angeli e sibille

A Roma, la colazione si trasforma in un'esperienza unica, immersi in scenari che sembrano opere d'arte. Immaginate di gustare un caffè circondati da angeli e sibille, mentre la città eterna si risveglia attorno a voi. Scoprite le migliori location dove fare colazione in posti straordinari, tra cultura e storia.

Avete mai pensato di fare colazione all'interno di una location che sembra un'opera d'arte? A Roma oggi è possibile grazie alla realizzazione di posti strepitosi dove potersi coccolare tra una visita culturale e storica in giro per la città eterna. Dove fare colazione a Roma in location speciali?. Fare colazione, pranzare e cenare all'interno di un'opera d'arte a Roma è possibile in compagnia di angeli e sibille. Si tratta di una location unica e suggestiva, molto instagrammabile. In Via della Pace a pochi km di distanza da Piazza Navona, vi è il Chiostro del Bramante che nel corso dell'anno ospita mostre, esperienze sensoriali e tante altre iniziative. Al suo interno vi è uno spazio realizzato per fare colazioni, brunch, pranzi e merende.

