A Roma l' aperitivo è in terrazza con il St-Germain Riviera Club

Roma, 13 mag. (askanews) - Una terrazza per sorseggiare un aperitivo tra un match di tennis e l'altro. Il St-Germain Riviera Club all'interno del Foro Italico Fun Village degli Internazionali BNL d'Italia è stato creato dall'azienda del liquore francese a base di fiori di sambuco, che si riconferma per il secondo anno Official Supplier degli Internazionali BNL d'Italia a Roma. Un modo per inaugurare la stagione degli aperitivi all'aperto in città. Matilde Morucci, Brand Manager Italia di St-Germain, ha spiegato: "L'Italia è la patria dell'aperitivo ed è sicuramente un momento importantissimo. Le varie città importanti, influenti, hanno diversi modi di vivere l'aperitivo, a Milano ad esempio è un'istituzione ma è un momento che corre veloce, invece Roma, anche proprio per la sua struttura della città, bellezza del panorama, invita proprio a fermarsi e a godersi l'aperitivo, sorseggiando un drink, magari di fronte a un bel panorama". 🔗Leggi su Quotidiano.net

