Roma sogna un trionfo italiano. C’è Jasmine Paolini all’ultimo atto del torneo. Dopo Musetti (che incontrerà Alcaraz) anche Jannick Sinner si guadagna un posto in semifinale degli Internazionali d’Italia. Il Foro Italico è sempre più azzurro, sogna una finale Sinner-Musetti e una giornata speciale per la Paolini che undici anni dopo la compagna di doppio Sara Errani entra nella storia di Roma (e insieme giocheranno anche la semifinale del doppio femminile). La campionessa olimpica di Parigi 2024 risolve una difficilissima partita contro la statunitense Stefan vincendo in rimonta il primo set (7-5) per poi annientarla nel secondo con un perentorio 6-1. Tutto facile invece per Jannick Sinner, sin dalla prima palla dominatore assoluto della sfida con Ruud. Il crescendo di forma del numero uno al mondo è impressionante: il povero Ruud, vincitore a Madrid, si ritrova addosso un’onda gigantesca che travolge tutto. 🔗Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - A Roma il tennis è sempre più azzurro. Paolini in finale, Sinner pazzesco