A Porticello torna il Festival del tonno rosso | tre giorni tra cooking show masterclass e degustazioni

Dal 30 maggio al 1° giugno, Porticello ospiterà il Thunnus Fest, il Festival del Tonno Rosso. Per tre giorni, il borgo marinaro si trasformerà in un palcoscenico per cooking show, masterclass e degustazioni, grazie all’organizzazione del Comune di Santa Flavia e alla collaborazione di R&T srl e dell’associazione La Piana d’Oro. Un evento imperdibile!

Nel borgo marinaro di Porticello, nell’incantevole cornice di Piano Stenditore, dal 30 maggio al 1° giugno si svolgerà Thunnus Fest, il Festival del Tonno Rosso, evento organizzato dal Comune di Santa Flavia con la collaborazione di R&T srl e dell’associazione La Piana d’Oro. Nella Thunnus Expò. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - A Porticello torna il Festival del tonno rosso: tre giorni tra cooking show, masterclass e degustazioni

Cosa riportano altre fonti

Al via a Porticello Thunnus Fest, un evento tra cultura, gusto, intrattenimento e tradizione

comune.bagheria.pa.it scrive: Pubblicato il 14 maggio 2025 • Comunicati , News dalla Città Riceviamo e pubblichiamo: Al via a Porticello Thunnus Fest, un evento tra cultura, gusto, intrattenimento e tradizione. Nel borgo marinaro ...

Al via “Thunnus Fest”: evento tra cultura, gusto e tradizione nel borgo marinaro di Porticello

Come scrive esperonews.it: Nel borgo marinaro di Porticello, nel golfo di Termini Imerese, nell’incantevole cornice di Piano Stenditore, dal 30 maggio al 1° giugno, si svolgerà “Thunnus Fest”, il Festival dedicato al Tonno ross ...

Torna in mare a Porticello la tartaruga Rachele, curata dopo aver ingerito un amo da pesca

palermotoday.it scrive: Nell’ambito delle iniziative promosse sul territorio per la ricorrenza della Giornata del Mare, la guardia costiera di Porticello ha organizzato il rilascio in mare di un esemplare di tartaruga ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Diodato stecca al festival di Sanremo social scatenati

I social si sono scatenati dopo la clamorosa stecca del vincitore della scorsa edizione del festival di Sanremo.