A piedi nudi 2014 come finisce | spiegazione finale di Daisy e Jay

A piedi nudi è un film del 2014 diretto da Andrew Fleming, che va in onda su La5 il 15 maggio 2025 alle ore 21.40. Si tratta del remake del film tedesco Barfuss, del 2005, diretto da Til Schweiger. La trama segue la storia di Jay Wheeler, un figlio ribelle di una famiglia benestante che un giorno incontra Daisy. Quest'ultima è una ragazza che è cresciuta in isolamento all'interno di un istituto psichiatrico. Il ragazzo porta a casa la giovane per il matrimonio del fratello, con lo scopo di far capire alla sua famiglia che cambiato vita. Daisy riesce a colpire i familiari di Jay, ma non mancano i colpi di scena nel corso del film. A piedi nudi: riassunto trama completa. La trama del film A piedi nudi inizia con Jay Wheeler, un ragazzo che proviene da una buona famiglia, ma che ha problemi con la giustizia e dei debiti con la malavita.

