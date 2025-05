A partire da oggi scatta la fase operativa che permette di intervenire sul modello Una guida completa per sfruttare al massimo le detrazioni e i rimborsi

A partire da oggi inizia la fase operativa per ottimizzare le detrazioni e i rimborsi del modello 730 precompilato. Con l’Agenzia delle Entrate che ha svelato i dati il 30 aprile, i contribuenti possono ora prendere in mano la propria dichiarazione, diventando protagonisti in questa importante stagione di dichiarazione dei redditi. Scopri come sfruttare al meglio le opportunità disponibili.

L a stagione della dichiarazione dei redditi entra nel vivo con l’avvio della fase 2 del 730 precompilato. Dopo che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili online dati e dichiarazioni precompilate a partire dal 30 aprile, i contribuenti, ora, sono chiamati a diventare protagonisti. Da questo pomeriggio, 15 maggio, si apre ufficialmente la possibilità di intervenire attivamente sul modello. L’Istat fotografa un’Italia con più poveri e più donne disoccupate X 730 precompilato, scatta la fase 2. Il passaggio alla Fase 2, è un passaggio è cruciale, perché permette ai contribuenti con diritto a rimborso, grazie a detrazioni o deduzioni, di avviare le procedure per ottenerlo. Attraverso l’area riservata del sito delle Entrate, è possibile correggere, integrare e inviare la propria dichiarazione, scegliendo tra la modalità semplificata e quella ordinaria. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A partire da oggi scatta la fase operativa che permette di intervenire sul modello. Una guida completa per sfruttare al massimo le detrazioni e i rimborsi

Potrebbe interessarti su Zazoom

Juventus, il punto sulle cessioni Demiral indiziato a partire

La Juventus oltre che ha acquistare deve pensare anche a cedere coloro che inon faranno più parte del progetto tecnico di Massimiliano Allegri Diversi sono gli indiziati a partire uno su tutti è Demiral.