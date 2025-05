A Napoli oltre 200 bambini con l’UNICEF Italia su Nave Amerigo Vespucci per celebrare il 34 anniversario della ratifica italiana

Evento “Diritti a vele spiegate” in occasione della tappa a Napoli del Tour Mediterraneo Vespucci.. 15 maggio 2025 – Oggi a Napoli si è svolto l’evento “Diritti a vele spiegate ” con oltre 200 bambini e bambine delle scuole campane al Villaggio IN Italia e a bordo di Nave Amerigo Vespucci, Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia, per celebrare il 34° anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia. All’evento, che si è svolto in occasione della tappa a Napoli del Tour Mediterraneo Vespucci, hanno partecipato: l’Ammiraglio Ispettore Pierpaolo Budri, Capo di Stato Maggiore del Comando Logistico della Marina Militare,il Capitano di Vascello Giuseppe Lai Comandante di Nave Amerigo Vespucci, e per l’UNICEF Italia: la Presidente nazionale Carmela Pace, il Direttore generale Paolo Rozera, il Magistrato Nicola Graziano Membro del Consiglio Direttivo dell’UNICEF Italia e la Presidente del Comitato UNICEF Campania Emilia Narciso. 🔗Leggi su Puntomagazine.it