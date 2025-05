A Napoli la Coppa America 2027, è ufficiale: battuta l’Arabia Saudita (Corsera) È ufficiale, scrive l’edizione on line del Corriere della sera a firma Gaia Piccardi. L’Italia ospiterà la Coppa America di vela 2027. la fase finale, quella vera. E lo farà a Napoli. Non era mai accaduto. Scrive l’edizione on line del Corriere della Sera: Con una strambata improvvisa, dettata da un giro di vento nato al largo e piombato sul golfo, la Coppa America di vela arriva in Italia. La 38esima edizione della regata più antica dell’orbe terracqueo si terrà a Napoli nella primavera-estate del 2027. E’ al largo di Castel dell’Ovo, dunque, con il Vesuvio sullo sfondo, che Luna Rossa, la Nazionale azzurra, sarà chiamata al definitivo salto di qualità per strappare ai defender di Team New Zealand la brocca d’argento, desiderio proibito di ogni imprenditore e tycoon con la passione per il mare. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Napoli la Coppa America 2027, è ufficiale. Battuta l’Arabia Saudita (Corsera)