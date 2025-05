A Napoli gli esperti mondiali di cybersecurity

A Napoli si svolgerà la 55ma edizione della IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN 2025). Questo prestigioso evento riunirà esperti mondiali di cybersecurity per discutere le sfide e le soluzioni legate alla sicurezza, affidabilità e resilienza dei sistemi e delle reti digitali, ambiti fondamentali per garantire un futuro tecnologico sicuro e robusto.

Si terrà a Napoli la 55ma edizione della IEEEIFIP, l'International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN 2025). Si tratta del più prestigioso appuntamento mondiale dedicato alla sicurezza, affidabilità e resilienza dei sistemi e delle reti digitali, da cui in pratica dipende la.

