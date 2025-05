A Montefredane Letture Natura e Sapori

Giovedì 15 maggio alle ore 18:30, la Tenuta Ippocrate di Montefredane ospita "Letture, Natura e Sapori in Festa!", un'esperienza multisensoriale promossa dalla Biblioteca della Cucina della Salute. Immersi nel verde rigoglioso, i partecipanti potranno deliziare i propri sensi con letture, degustazioni e la bellezza della natura circostante. Un evento imperdibile per gli amanti della cultura e del buon cibo!

Giovedì 15 maggio alle ore 18:30 la Tenuta Ippocrate di Montefredane apre le porte a un'esperienza multisensoriale con il primo appuntamento della rassegna "Letture, Natura e Sapori in Festa!", promossa dalla Biblioteca della Cucina della Salute. Immersi nel verde rigoglioso della tenuta, i.

Ode alla Natura, a Montefredane si celebra l'armonia tra corpo, natura e spirito

di Rosa Bianco Nel cuore della verde Irpinia, dove il tempo si misura ancora col respiro degli alberi e il passo dei contadini, c'è un luogo dove la bellezza si fa esperienza, cura, incontro. La Bibli ...

Lettura, natura e sapori in festa, alla Tenuta Ippocrate di Montevergine la cultura si fa gusto

Rosa Bianco C'è un luogo, tra le colline generose dell'Irpinia, dove la parola scritta incontra la foglia, il frutto, il vino. Quel luogo è la Tenuta Ippocrate di Montefredane e la rassegna "Letture, ...

