A Milano rinviato lo sfratto della famiglia dopo la mobilitazione del quartiere | Decisiva la solidarietà

A Milano, lo sfratto di una famiglia con due bambini piccoli, inizialmente previsto per il 15 maggio, è stato rinviato all'11 settembre grazie alla mobilitazione del quartiere. La solidarietà dei residenti ha giocato un ruolo cruciale nel sostenere Alma e Omar, consentendo loro di respirare un po' di sollievo in un momento difficile.

È stato rinviato all’11 settembre lo sfratto della famiglia con figli di 5 e 6 anni previsto il 15 maggio in via Padova 76, a Milano. Quando alle nove del mattino l’ufficiale giudiziario si è presentato alla porta, Alma e Omar (questi i nomi di fantasia con cui sono stati presentati i genitori) avevano anche preparato alcuni pacchi con i loro averi per il trasloco, ma non è stato necessario. “ È stata decisiva la solidarietà del quartiere – dice a ilfattoquotidiano.it Mattia Gatti, segretario generale del sindacato inquilini Sicet di Milano, che ha seguito la vicenda -. L’ufficiale giudiziario ci ha detto che non ci sarebbe stata la forza pubblica per l’esecuzione e gli avvocati sono stati subito disponibili a un rinvio”. Dalle 7.30 del mattino, un viavai di persone che abitano nei paraggi e conoscono la famiglia si è presentata al presidio, che era stato organizzato per evitare lo sfratto. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Milano rinviato lo sfratto della famiglia dopo la mobilitazione del quartiere: “Decisiva la solidarietà”

Ne parlano su altre fonti

Rinviato a settembre lo sfratto della famiglia in "nero" da 10 anni

Si legge su milanotoday.it: Rinviato all'11 settembre 2025 il provvedimento di sfratto di una intera famiglia che vive in via Padova 76 in affitto, con contratto mai registrato, in pratica quindi in "nero". Il provvedimento avre ...

Famiglia con i figli di 5 e 6 anni rischia lo sfratto, il quartiere scende in piazza. “Milano affronti l’emergenza abitativa”

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: Il caso di via Padova: presidio solidale in difesa degli inquilini che - pur pagando regolarmente - per motivi burocratici si ritrovano a rischio di finire per strada ...

Milano, famiglia con tre bimbe finisce in strada: “Non possiamo più permetterci una casa”

Riporta baritalianews.it: Fino a poche settimane fa vivevano in affitto a Milano, ma una serie di eventi drammatici ha stravolto la loro vita: la malattia di una delle figlie, la perdita del lavoro di Omar e infine lo sfratto.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terremoto Milano: Scossa Magnitudo 3.8

Non ci sono state segnalazioni di feriti o gravi danni causati dal terremoto di magnitudo 3,8 avverito a Milano giovedì sera.