A Meldola il memorial Giorgio Bombardi tanti giovani nel torneo di pallavolo

Meldola ospita il quinto Memorial Giorgio Bombardi, un torneo misto di pallavolo che celebra la sua ventesima edizione. Dopo anni di attesa, giovani atleti si sfideranno al campetto della Chiesa di San Colombano, onorando la memoria di Giorgio Bombardi e la sua passione per lo sport. Un evento che unisce competizione e tradizione.

