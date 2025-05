A luglio nuovo look per i ’Giardini di Cioch’

A luglio, i giardini di piazza Aldo Moro, conosciuti come "di Cioch", si rinnovano grazie a un progetto di riqualificazione avviato un mese fa. I lavori, che si svolgono a step per garantire la fruibilità di alcune aree, puntano a creare uno spazio più funzionale e accogliente per la comunità.

I giardini di piazza Aldo Moro, detti "di Cioch", sono in trasformazione. I lavori, iniziati un mese fa, dovrebbero terminare a luglio. L’obiettivo è restituire uno spazio rinnovato e funzionale. L’intervento procede a step, mantenendo fruibili alcune aree. La riqualificazione è un progetto voluto dal Comune. A febbraio, Geo Costruzioni Srl si è aggiudicata l’appalto da 330 mila euro. Il sindaco Simone Saletti l’aveva annunciato: "Un altro obiettivo di mandato si avvia al suo compimento – aveva detto – con la riqualificazione dei giardini di Cioch, vogliamo dare nuovo lustro a uno spazio verde centrale, frequentato da famiglie e bambini. I lavori saranno l’occasione per rendere omaggio a Tugnoli". Recentemente, è stato dato in subappalto alla ditta Eagle Service Srl di Cervia la realizzazione della pavimentazione drenante, per 8. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A luglio nuovo look per i ’Giardini di Cioch’

