A Lourdes il pellegrinaggio dei militari con il nuovo ordinario

A Lourdes, si svolge il pellegrinaggio dei militari, un momento significativo di riflessione e spiritualità. Guidati dal nuovo ordinario, i partecipanti si riuniscono per rafforzare i legami di fede e solidarietà in un'atmosfera di preghiera. Il servizio di Clara Iatosti racconta questa esperienza unica.

Servizio di Clara Iatosti.

A Lourdes, 14.000 militari riuniti per pregare per la pace

Secondo finanza.repubblica.it: (Teleborsa) - Dal 1958, decine di migliaia di militari provenienti da molti Paesi si recano ogni anno in pellegrinaggio a Lourdes, pregando insieme per la pace nel santuario mariano. Quest’anno il Pel ...

Al via il Pellegrinaggio militare internazionale a Lourdes

Segnala romasette.it: Attesi 14mila soldati da 40 nazioni. 3.600 gli italiani, guidati dall'Ordinario eletto Gian Franco Saba. Oltre 80 i cappellani presenti. Il tema scelto: "Militari pellegrini di speranza" ...

Ordinariato militare Italia: dal 15 maggio il Pellegrinaggio Internazionale a Lourdes. Attesi 3600 militari italiani

Lo riporta agensir.it: Si svolgerà dal 15 al 18 maggio il Pellegrinaggio militare internazionale (Pmi) a Lourdes cui sono attesi 14mila militari. Ricco il programma dell’evento che ha preso il via dal lontano 1958 nello spi ...

