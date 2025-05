Grande partecipazione questa mattina in piazza Menconi per l’evento della passeggiata della ‘Carrozzabile’. Tanti i ragazzi delle scuole presenti per assistere alla consueta ‘passeggiata in carrozzina’, che posticipa di alcuni giorni i nomi dei premiati dei lavori migliori della Carrozzabile, a cura di ChiAma Carrara, ideata da Nicola Codega e con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune e della commissione regionale delle Pari opportunità. Un’edizione di successo in cui sono stati presentati ben 482 elaborati, 147 temi, 300 disegni e 35 poesie, per un totale di 682 studenti coinvolti nel progetto. I premi saranno consegnati il 27 maggio al centro commerciale ‘Mare Monti’, mentre i premi secondari la seconda settimana di giugno al bagno Morgana di Marina. Se l’idea del concorso, introdotto da alcuni anni, sta proseguendo con ottimi numeri e riscontra un consenso sempre maggiore anche tra gli insegnanti anno dopo anno, si è dimostrato allo stesso modo importante anche l’evento tradizionale della passeggiata sulla carrozzina. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A lezione di inclusione. Centinaia di studenti nelle vie di Marina per la ’Carrozzabile’