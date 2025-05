A Istanbul solo seconde linee Putin diserta e Zelensky manda una delegazione Scintille Kiev-Mosca

A Istanbul, il vertice di pace tra Ucraina e Russia si svolge senza i leader, con solo seconde linee al tavolo. Putin diserta, mentre Zelensky invia una delegazione, segnando una netta distanza nei colloqui. Un alto funzionario ucraino ha sottolineato che il presidente ha scelto di non partecipare, evidenziando l'attuale tensione tra Kiev e Mosca.

Al vertice in Turchia solo seconde linee. Putin diserta, Zelensky invia una delegazione e non parteciperà ai colloqui di Istanbul per incontrare i rappresentanti russi ai colloqui di pace. Lo ha dichiarato un alto funzionario ucraino all’agenzia France-Presse: “Il presidente ha deciso che l’Ucraina parteciperà ai colloqui con la Russia a Istanbul oggi”. Aggiungendo che l’esatta composizione della delegazione ucraina è ‘in fase di definizione’. Una cosa è certa: Zelensky non andrà a Istanbul perché l’incontro “non è a livello presidenziale”, ha aggiunto la fonte. Vladimir Putin non sarà a Istanbul, infatti, al suo posto una delegazione definita una “farsa” dal presidente ucraino che si trova in Turchia e ha avuto un lungo colloquio con Erdogan, mediatore dell’incontro. Alla fine la fumata è grigia. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - A Istanbul solo seconde linee, Putin diserta e Zelensky manda una delegazione. Scintille Kiev-Mosca

