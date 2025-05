A Istanbul delegazioni senza leader | dopo il no di Putin pure Zelensky rinuncia | L' attacco del leader ucraino ai russi | Sembra una farsa | Mosca risponde | Lui è un clown

A Istanbul, le delegazioni si presentano senza leader dopo il rifiuto di Putin, mentre Zelensky rinuncia a un attacco contro i russi, definendolo una farsa. Mosca risponde duremente. Negli Stati Uniti, gli emissari del presidente, Witkoff e Kellogg, affiancano il segretario di Stato Rubio. Trump ribadisce: "Nessun progresso senza un incontro con Putin". Tajani chiede coordinamento su sanzioni.

Per gli Usa presenti gli inviati speciali del presidente, Witkoff e Kellogg, oltre al segretario di Stato Rubio. Trump: "Nulla accadrà finché io e Putin non ci incontreremo". Tajani: "Ora serve coordinamento Usa-Ue sulle sanzioni a Mosca" 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Istanbul delegazioni senza leader: dopo il no di Putin, pure Zelensky rinuncia "| L'attacco del leader ucraino ai russi: "Sembra una farsa" | Mosca risponde: "Lui è un clown"

A Istanbul vertice senza leader: No di Putin, si sfila anche Trump

Come scrive repubblica.it: Oggi il primo round dei negoziati Russia-Ucraina, ma solo con funzionari di rango più basso. Anche gli europei ammessi al tavolo. Zelensky vola da Erdogan: ...

Zelensky non andrà ad Istanbul, manderà una delegazione. Mosca: 'Lui un clown'

Si legge su ansa.it: "Non succederà nulla finché io e Putin non ci incontreremo". Lo ha detto Donald Trump a bordo dell'Air Force One, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Il presidente ha detto di "non essere delu ...

Delegazioni russe e ucraine arrivate a Istanbul. Putin e Trump non ci sono

Da msn.com: Donald Trump: "Non succederà nulla finché io e Putin non ci incontreremo" Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto giovedì che non ci sarà alcun movimento sui colloqui di pace in Ucraina ...

