A Istanbul delegazioni senza leader | dopo il no di Putin pure Zelensky rinuncia | L' attacco del leader ucraino ai russi | Sembra una farsa | Mosca risponde | Lui è un clown

Tensioni crescenti a Istanbul, dove le delegazioni si trovano senza leader dopo il rifiuto di Putin. Anche Zelensky rinuncia a una strategia aggressiva, mentre Mosca liquida le sue affermazioni. Con gli Stati Uniti rappresentati dai loro emissari, Trump avverte che nulla cambierà senza un incontro tra i leader. Tajani chiede ora un coordinamento sulle sanzioni tra Usa ed Europa.

Per gli Usa presenti gli inviati speciali del presidente, Witkoff e Kellogg, oltre al segretario di Stato Rubio. Trump: "Nulla accadrà finché io e Putin non ci incontreremo". Il leader ucraino: "Erdogan ha riconosciuto la Crimea come ucraina". Tajani: "Ora serve coordinamento Usa-Ue sulle sanzioni a Mosca" 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Istanbul delegazioni senza leader: dopo il no di Putin, pure Zelensky rinuncia | L'attacco del leader ucraino ai russi: "Sembra una farsa" | Mosca risponde: "Lui è un clown"

