A Gaza situazione drammatica l’intervento umanitario più importante é degli Emirati Arabi Uniti installato anche un ospedale galleggiante

La situazione a Gaza è drammatica, con la popolazione sempre più a rischio di carestia. Gli Emirati Arabi Uniti hanno inviato un intervento umanitario cruciale, compreso un ospedale galleggiante. 17 agenzie ONU e ONG avvertono che i combattimenti intensificano le difficoltà, mentre i valichi rimangono chiusi e il cibo scarseggia per molti.

17 agenzie ONU e organizzazioni non governative hanno dichiarato lunedì che la popolazione di Gaza è esposta a «un rischio di carestia, mentre i combattimenti si intensificano, i valichi restano chiusi e il cibo diventa pericolosamente scarso» I capitoli tragici della guerra nella Striscia di 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - A Gaza situazione drammatica, l’intervento umanitario più importante é degli Emirati Arabi Uniti, installato anche un ospedale galleggiante

