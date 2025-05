A fuoco capannone nel Casertano rogo domato

Un incendio ha colpito un capannone a San Cipriano d’Aversa, nel casertano, con i vigili del fuoco di Aversa prontamente intervenuti per domare le fiamme. L'episodio, avvenuto nel pomeriggio di oggi, ha allertato le autorità locali e ha reso necessaria un'ampia operazione di spegnimento per garantire la sicurezza della zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto I vigili del fuoco di Caserta (distaccamento di Aversa) sono stati impegnati nel pomeriggio di oggi nello spegnimento di un incendio che ha coinvolto un capannone in via don Salvatore Vitale a San Cipriano d’Aversa, a confine con il comune di Casapesenna. La struttura in fiamme è adiacente ad un ex caseificio in disuso. Ad andare a fuoco materiale vario depositato sia nelle celle che sotto il capannone, compresi dei mezzi utilizzati per il trasporto del latte. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero visibile a distanza. Sul posto, a supporto della squadra, è intervenuta anche un’autobotte, sempre dal distaccamento di Aversa. L’incendio è stato domato e i vigili stanno mettendo in sicurezza la zona. L'articolo A fuoco capannone nel Casertano, rogo domato proviene da Anteprima24. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A fuoco capannone nel Casertano, rogo domato

