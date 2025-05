A Foggia passeggiata in bicicletta alla scoperta delle buone pratiche ecosostenibili

Unisciti ai Cicloamici Foggia FIAB domenica 18 maggio per una passeggiata in bicicletta alla scoperta delle buone pratiche ecosostenibili. Partiremo alle 9 dagli stand della 'Festa del Volontariato' in piazza Giordano, esplorando il territorio e promuovendo la mobilità sostenibile in un'uscita all'insegna della natura e del divertimento!

I Cicloamici Foggia FIAB organizzano per domenica 18 maggio una speciale passeggiata in bicicletta dedicata alla scoperta del territorio e alla promozione della mobilità sostenibile. La partenza è alle 9 dagli stand della 'Festa del Volontariato' in piazza Giordano. Da lì si proseguirà in gruppo.

