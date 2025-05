A Foggia c' è la ' Festa del Volontariato'

Foggia si appresta a celebrare la 18esima edizione della ‘Festa del Volontariato’ il 17 e 18 maggio, trasformando piazza Giordano e Via Lanza in un vivace palcoscenico per la solidarietà e la partecipazione. Con 60 Enti del Terzo Settore coinvolti, il fine settimana promette di essere un'emozionante occasione di cittadinanza attiva e comunità.

Foggia si prepara a vivere un fine settimana all'insegna della solidarietà, della partecipazione e della cittadinanza attiva con la 18esima 'Festa del Volontariato' in programma sabato 17 e domenica 18 maggio in piazza Giordano e Via Lanza. Saranno 60 gli Enti del Terzo Settore protagonisti.

