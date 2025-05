A due anni dall' alluvione programmate opere di ricostruzione per 27 miliardi | Ora bisogna accelerare

A due anni dall'alluvione che devastò l'Emilia-Romagna, il governo ha programmato opere di ricostruzione per 27 miliardi di euro. Tuttavia, è necessario accelerare i lavori per rispondere alle esigenze della comunità, colpita da un tragico bilancio di 17 vittime e 8,5 miliardi di danni riconosciuti dall'Unione Europea. Un territorio fragile, ma determinato a risollevarsi.

