A Cressa il concerto di fisarmonica di Eliseo Perretta

Domenica 18 maggio, alle 15, il Museo del Baco da Seta di Cressa ospiterà un affascinante concerto di fisarmonica del Maestro Eliseo Perretta. L'evento, organizzato dall'associazione culturale Schola Cantorum S.S. Giulio e Amatore Aps, promette di incantare il pubblico con una selezione ricca di brani musicali, celebrando la bellezza della musica dal vivo.

