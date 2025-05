A che punto siamo con il terzo mandato | l' altolà di Fratelli d' Italia e i nuovi papabili

La discussione sul terzo mandato in Friuli Venezia Giulia si intensifica, con Fratelli d'Italia che lancia un altolà e nuove figure papabili emergenti. La Lega è in fermento, pronta a riunire gli alleati per avviare una riforma della legge elettorale, mirando a garantire il tris al presidente Massimiliano Fedriga e agli assessori. Le prossime elezioni sono imminenti...

La Lega è impaziente. Ha fretta cioè di riunire gli alleati e porre mano alla riforma della legge elettorale. Nel mirino c'è soprattutto il terzo mandato, che garantirebbe al presidente Massimiliano Fedriga, e agli assessori, di fare il tris alla guida della Regione. Certo, le prossime elezioni.

