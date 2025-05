A Cesena un giardino Alzheimer il progetto parte dalle scuole con i laboratori di scrittura creativa e sensoriale

A Cesena, nasce un'iniziativa unica: il primo giardino Alzheimer, frutto di laboratori di scrittura creativa e sensoriale condotti nelle scuole. Questo spazio verde, situato nei Giardini Pubblici, rappresenterĂ un luogo del cuore immerso nella natura, promosso dalla Fondazione Maratona Alzheimer, per offrire supporto e stimoli a chi vive con questa patologia.

Tutti hanno un luogo del cuore nella natura. A Cesena, uno di questi spazi sarĂ rappresentato dall'area verde dei Giardini Pubblici, dove fiorirĂ il primo giardino Alzheimer della cittĂ . Il progetto, promosso dalla Fondazione Maratona Alzheimer, sorgerĂ sul lato dei giardini affacciato su Corso.

