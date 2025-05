A Cesena ben 101 chilometri di piste ciclabili gli ultimi tratti realizzati e i nuovi progetti in partenza

Cesena si conferma una città sempre più bike-friendly, con 101 chilometri di piste ciclabili che si arricchiscono di nuovi tratti e progetti in fase di sviluppo. La ‘Bicipolitana’, ideata dall’Amministrazione comunale, rappresenta una rete innovativa di percorsi pensati per collegare in modo sicuro e sostenibile i vari quartieri, promuovendo la mobilità ecologica.

Cesena è una città sempre più a misura di bicicletta. Con il raggiungimento dei 101 chilometri di rete ciclabile urbana, il progetto della 'Bicipolitana', vera e propria rete di percorsi ciclabili progettata dall'Amministrazione comunale per collegare in modo sicuro e sostenibile quartieri.

