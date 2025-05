A Cellino inaugurazione panchina sostenibile | simbolo di equilibrio tra uomo e natura

Domani, venerdì 16 maggio, alle 12, Cellino San Marco ospiterà l’inaugurazione della Panchina sostenibile, un simbolo di armonia tra uomo e natura. L’installazione, donata dall’Associazione nazionale I Paesi più Sostenibili d’Italia, sarà celebrata con una cerimonia che coinvolgerà le istituzioni locali e la comunità, sottolineando l’importanza della sostenibilità ambientale.

CELLINO SAN MARCO - Domani venerdi 16 maggio, alle ore 12, presso il Comune di Cellino San Marco, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della Panchina sostenibile, donata dall'Associazione nazionale I Paesi più Sostenibili d'Italia. L'evento vedrà la partecipazione delle istituzioni locali.

