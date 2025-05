A Cannes un film-testimonianza su Gaza

Durante il Festival di Cannes, il cinema si unisce in un gesto di solidarietà per Gaza. La terza giornata prevede un omaggio a Fatima Hassuna, la giovane fotografa palestinese tragicamente uccisa. Il documentario "Put your soul on your camera", realizzato dalla iraniana Sepideh Farsi, racconta la sua storia e il potere della sua arte.

22.14 Il cinema si mobilita per Gaza: la terza giornata a Cannes ha in programma un omaggio alla fotografa palestinese Fatima Hassuna, uccisa da un missile israeliano nella Striscia. La fotografa 25enne è la protagonista di un documentario realizzato dalla iraniana Sepideh Farsi: "Put your soul on your hand and walk", metti la tua anima nella tua mano e cammina. In concorso il giallo "Dossier 137" di Dominik Moll, su una storia vera di insabbiamento di violenze della polizia 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

A Cannes la star è la politica, da Gaza ai despoti

Da ansa.it: CANNES - Dopo l'apertura con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio e l'evento Mission Impossible con Tom Cruise, a Cannes la star del giorno è la politica in un festival che vira forte sul suo ruolo di b ...

La hit parade degli appelli a Cannes: Gaza in cima, Kyiv quota rosa, e gli ostaggi? Non emozionano

Scrive ilfoglio.it: Dal monologo del comico Laurent Lafitte al manifesto per Gaza, il Festival inaugura tra impegno e omissioni. L’Ucraina resta sullo sfondo, gli ostaggi non pervenuti. E anche l’indignazione ha la sua c ...

Film su Gaza, coalizione di festival per farlo circolare

Si legge su msn.com: (ANSA) - CANNES, 15 MAG - Il cinema si mobilita per Gaza: oltre alla lettera dei 400 artisti in cui, da Pedro Almodovar a Richard Gere, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Israele bombarda 150 obiettivi Hamas : Non ci sono truppe a Gaza

Il bilancio delle vittime del bombarda mento israeliano della Striscia di Gaza è salito a 115, di cui 27 minori e 11 donne, secondo il bilancio del ministero della Salute, citato dal quotidiano israeliano Haaretz.