A Canepina il Festival dei maccaroni

A Canepina, il Festival dei Maccaroni celebra i sapori autentici della tradizione culinaria locale. Quattro ristoranti si sfidano offrendo due deliziosi assaggi di maccaroni al ragù, creando un'esperienza enogastronomica unica. Un'occasione imperdibile per gustare il piatto simbolo della cucina canepinese e immergersi nella cultura gastronomica del territorio.

I sapori autentici della tradizione arrivano a Canepina con il Festival dei maccaroni canepinesi, un appuntamento enogastronomico che esalta e valorizza il piatto simbolo della cucina locale. Quattro ristoranti del posto si sfidano proponendo al pubblico due assaggi di maccaroni al ragù. 🔗Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - A Canepina il Festival dei maccaroni

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Festival dei Maccaroni Canepinesi: i sapori protagonisti per due giorni nel centro cimino

Da msn.com: Il piatto tipico locale protagonista di una sfida tra ristoratori nel chiostro del Museo delle Tradizioni Popolari I sapori autentici della tradizione tornano ad animare Canepina con il Festival dei..

Festival dei Maccaroni Canepinesi, sapori protagonisti a Canepina

Scrive tusciaup.com: I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l’accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può fun ...

Tuscia in pillole. Le corone di Canepina

Si legge su tusciaup.com: Venerina ci deliziò da par suo con “maccaroni” e “ceciliani”, a quei tempi insuperabili. E lo sono tuttora. Oggi quell’osteria, grazie a Dio, si è evoluta in trattoria per merito del figlio Felice. Il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Diodato stecca al festival di Sanremo social scatenati

I social si sono scatenati dopo la clamorosa stecca del vincitore della scorsa edizione del festival di Sanremo.