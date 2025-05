A caccia di fondi per la Complanare

L'amministrazione comunale di San Martino in Rio, guidata dal sindaco Paolo Fuccio, è determinata a reperire i fondi necessari per realizzare la tanto attesa complanare di Gazzata. Questo progetto mira a ridurre il traffico nella frazione, migliorando la qualità della vita dei cittadini e facilitando la mobilità. Un impegno concreto per un futuro migliore.

Un impegno ben preciso affinché si possano reperire i fondi mancanti per poter realizzare la tanto attesa strada complanare a Gazzata di San Martino in Rio, per togliere traffico dalla frazione. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Fuccio ha garantito il massimo sforzo per poter completare l’operazione finanziaria entro fine 2025, per poi consentire l’avvio dei lavori e l’apertura della strada entro il 2027. E’ emerso l’altra sera al consiglio comunale – aperto anche all’intervento dei cittadini – ospitato nella palestra di Gazzata, alla presenza di una cinquantina di persone, oltre che di esponenti politici provinciali e regionali. Il sindaco Fuccio ha garantito l’impegno a reperire i due milioni di euro ancora mancanti entro dicembre. Si punta a introiti dalla cessione di vari beni immobili, oltre che di azioni Iren. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A caccia di fondi per la Complanare

