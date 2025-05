A Bucchianico domenica 18 maggio c' è la festa del Banderese

Domenica 18 maggio, Bucchianico festeggia la tradizionale Festa dei Banderesi. Nel pomeriggio si terrà l'appuntamento con le Some di Sant'Urbano, mentre la storica festa avrà luogo il weekend successivo. Il raduno è fissato alle 15 nei pressi del campo sportivo, dando il via a una vivace sfilata dei canestri. Un evento imperdibile per la comunità!

Domenica 18 maggio a Bucchianico torna la tradizionale Festa dei banderesi. Nel pomerigigo, dunque, l'appuntamento con le Some di Sant'Urbano, mentre la festa storica si terrà il prossimo fine settimana. Il raduno è alle 15 nei pressi del campo sportivo. La tradizionale sfilata dei canestri. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - A Bucchianico domenica 18 maggio c'è la festa del Banderese

Le notizie più recenti da fonti esterne

A Bucchianico domenica 18 maggio c'è la festa del Banderese

Da chietitoday.it: Domenica 18 maggio a Bucchianico torna la tradizionale Festa dei banderesi. Nel pomerigigo, dunque, l'appuntamento con le Some di Sant'Urbano, mentre la festa storica si terrà il prossimo fine ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Festa 18 anni a Roma : ecco tutto quello che ti serve

Organizzare un compleanno permette di sbizzarrirci molto e di scatenare la nostra creatività. Le persone più esuberanti scelgono di organizzare una festa di compleanno in grande stile, magari a tema e con tanti invitati; c’è poi invece chi preferisce una festa più modesta tra pochi intimi.