A 17 anni vittima di tentato stupro

Un tragico episodio ha scosso Modena: un ragazzo di 17 anni è stato vittima di un tentato stupro mentre tornava a casa in bicicletta. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno lungo la pista ciclabile, in via Rinaldi alla Madonnina. Questo evento inquietante riaccende il dibattito sulla sicurezza delle strade nella nostra comunità.

Modena, 15 maggio 2025 – Un’aggressione a sfondo sessuale in pieno giorno lungo la pista ciclabile. La vittima è un ragazzo di 17 anni che stava tornando a casa in bicicletta. E’ accaduto lunedì scorso in via Rinaldi alla Madonnina, la strada che da viale Autodromo attraversa la ‘diagonale’. Il giovane stava pedalando, duecento metri circa e sarebbe arrivato a casa. Erano da poco passate le 15 e la strada in quel tratto era stranamente deserta. Il ragazzino si accorge che un uomo a piedi sull’altro lato della strada lo riprende con il telefonino, l’individuo gli si avvicina, gli chiede come si chiama, se usa i social, domande sempre più insistenti; il 17enne cerca di allontanarlo ma lui non molla e per intimorirlo gli mostra un coltello che ha in tasca, continua a chiedere informazioni, il ragazzino risponde a monosillabi, l’uomo gli dice che viene dal Pakistan, informazione questa la cui veridicità è tutta da accertare, di certo è straniero, alto circa un metro e 80, secondo la descrizione del minore. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “A 17 anni vittima di tentato stupro”

